Бритни Спирс продала свои песни за $200 млн

Поп-певица Бритни Спирс продала издательству Primary Wave права на свой музыкальный каталог за около $200 млн. Об этом сообщил TMZ источник, знакомый с условиями сделки.

Primary Wave теперь владеет правами на множество хитов Бритни Спирс, включая «… Baby One More Time», «Oops! … I Did It Again», «(You Drive Me) Crazy», «I'm a Slave 4 U», «Lucky» и «I'm Not a Girl, Not Yet a Woman». Компания может продавать права на песни певицы для рекламы, кино и ремиксов других артистов.

На прошлой неделе Спирс написала в соцсети, что чувствует себя «счастливой, что вообще жива», после того как ее семья «с ней поступила». Она также отметила, что «боится» родственников, но позже удалила этот пост, оставив только фото взрослого, держащего за руку младенца.

Спирс присоединилась к списку звезд, которые в последние годы продали свои музыкальные права. В 2020 году Боб Дилан передал Sony Music Entertainment права на свои записи (2022) и весь каталог Universal Music Group. В 2021 году Брюс Спрингстин сделал то же в сделке с Sony Music за $500 млн.

Первый альбом Бритни Спирс вышел в 1999 году. В 2021-м поп-звезда освободилась от 13-летнего опекунства, а спустя два года выпустила мемуары «Женщина во мне». В книге певица рассказала о том, как близкие контролировали каждый аспект ее жизни.

