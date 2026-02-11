В МИД России высказались о моратории на преодоление лимитов ДСНВ

Лавров: мораторий на преодоление лимитов ДСНВ остается, пока его соблюдают США

Мораторий на преодоление лимитов Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет действовать до тех пор, пока его соблюдают Соединенные Штаты. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, американская сторона не ответила на выдвинутую главой РФ Владимиром Путиным инициативу о добровольном соблюдении сторонами заложенных в истекшем договоре центральных количественных ограничений.

«Исходим из того, что этот мораторий <...> сохраняется, но только до тех пор, пока США также не будут превышать упомянутые лимиты», — сказал дипломат.

Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истек 5 февраля. В Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп примет решение по вопросам контроля над ядерным оружием, когда посчитает нужным.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва оценивает истечение срока действия ДСНВ негативно и заверил, что РФ сохранит ответственный подход к вопросу ядерных вооружений.

Ранее в МИД России высказались о договоре, который придет на смену ДСНВ.