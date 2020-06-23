Болтон признался, что не хотел оставлять Трампа наедине с Путиным

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что не хотел тет-а-тета президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом говорится в его книге.

По словам Болтона, на полуторачасовой встрече в преддверии саммита Россия-США в Хельсинки Путин поразил его своим спокойствием и уверенностью при обсуждении различного спектра вопросов. Кроме того, президент РФ в полной мере знал приоритеты Москвы в сфере национальной безопасности.

«Я не хотел бы оставлять его в комнате один на один с Трампом», — цитирует Болтона РИА «Новости».

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