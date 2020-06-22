Обнародована вторая часть разговоров Порошенко и Байдена

Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал вторую часть записей телефонных разговоров, предположительно, украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в 2016 году, где они обсуждали внутриполитические дела на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Деркач обнародовал аудиозапись, на которой якобы Байден предлагает Порошенко $1 млрд за отставку генерального прокурора Виктора Шокина.

На новых записях, в частности, обсуждалось увольнение Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза Украины», необходимость повышения тарифов на Украине по требованию МВФ, а также кандидатура Юрия Луценко на должность генпрокурора. Кроме того, в разговорах затрагивалась тема национализации «Приватбанка» и сотрудничество украинских и американских спецслужб, в частности ЦРУ, по делу в отношении бывшего депутата Рады Александра Онищенко.

Деркач добавил, что вторую часть записей он также передаст в Госбюро расследований.

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