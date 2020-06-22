Болтон заявил, что не хочет своей книгой нанести вред национальным интересам США

Экс-советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон, заявил что своей книгой мемуаров не хочет нанести вред национальным интересам, в чем его обвиняет Белый дом. Об этом он сказал в интервью газете The Telegraph.

Он отметил, что обладает большим опытом по работе с важными вопросами, касающимися национальной безопасности. Как заверил Болтон, он не хочет, чтобы в его книге было что-то, что «может навредить национальным интересам» США.

По словам бывшего советника, данная книга о том, каким президентом быть не следует.

«Когда вы на высоком посту, у вас есть обязательство говорить правду. Я после 17 месяцев в администрации был обеспокоен, что он (Трамп. — прим. ред.) не имел необходимой компетенции, чтобы быть президентом», — заявил Болтон.

Он отметил, что американскому народу необходимо знать об этом.

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

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