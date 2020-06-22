Болтон заявил, что не хочет своей книгой нанести вред национальным интересам США

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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с... Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с...
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Экс-советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон, заявил что своей книгой мемуаров не хочет нанести вред национальным интересам, в чем его обвиняет Белый дом. Об этом он сказал в интервью газете The Telegraph.

Он отметил, что обладает большим опытом по работе с важными вопросами, касающимися национальной безопасности. Как заверил Болтон, он не хочет, чтобы в его книге было что-то, что «может навредить национальным интересам» США.

По словам бывшего советника, данная книга о том, каким президентом быть не следует.

«Когда вы на высоком посту, у вас есть обязательство говорить правду. Я после 17 месяцев в администрации был обеспокоен, что он (Трамп. — прим. ред.) не имел необходимой компетенции, чтобы быть президентом», — заявил Болтон.

Он отметил, что американскому народу необходимо знать об этом.

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

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