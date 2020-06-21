Демократы конгресса США намерены провести расследование после ухода прокурора Бермана
Представители Демократической партии в конгрессе США намерены провести расследование после увольнения прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана. Об этом сообщает MSN Money.
Соответствующее расследование намерен провести комитет палаты представителей по судебным вопросам.
Глава комитета конгрессмен-демократ от Нью-Йорка Джеррольд Надлер отметил, что в среду, 24 июня, перед комитетом выступят два анонимных информатора.
«Если президент уволит господина Бермана, мы предпримем дополнительные шаги, чтобы получить его показания в том числе», — подчеркнул он.
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