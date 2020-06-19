Лукашенко заявил, что с Путиным у них ничего «не искрит»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в их отношениях с лидером России «ничего не искрит», несмотря на какие-то проблемы. Об этом сообщает госагентство «БелТА».

В пятницу, 19 июня, глава республики провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которых затронул телефонный разговор с Путиным, состоявшийся в этот же день.

По данным агентства, российский министр первым делом сказал, что Путин передает привет Лукашенко.

На что президент Белоруссии ответил, что у него состоялся открытый и добрый разговор с российским лидером.

«Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда», — подчеркнул Лукашенко.

Во время телефонного разговора в пятницу, 19 июня, Лукашенко и Путин обсудили предстоящий парад Победы в Москве, а также двухсторонние отношения.

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