ЕС на год продлил санкции против РФ за присоединение Крыма

Совет стран ЕС принял окончательное решение продлить санкции против России в связи с присоединением Крыма и Севастополя до 23 июня 2021 года, сообщает РИА «Новости».

«ЕС продлевает санкции на один год. Сегодня Совет принял решение продлить санкции, введенные в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя Российской Федерацией, до 23 июня 2021 года», — говорится в релизе организации.

В документе подчеркивается, что Евросоюз по-прежнему не признает присоединение Крыма к России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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