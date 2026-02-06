Размер шрифта
Посол РФ заявил, что Британия навязывала США свои подходы по главным вопросам

Посол Келин: Британия пыталась навязать США подходы по вопросу Украины
Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Великобритания навязывала США свои подходы по наиболее важным для нее вопросам, включая Украину. Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости.

По его словам, в трансатлантических отношениях, в том числе между Британией и США есть «определенные трещины», при этом пока рано говорить о расколе.

Для смягчения последствия проблем в отношениях Лондон одно время, как заявил Келин, следовал тактике умиротворения и заискивания перед американским президентом Дональдом Трампом, а также отказался от критики Вашингтона.

«Дискретно же Лондон пытался навязать американцам свои подходы по наиболее принципиальным для Лондона вопросам, включая Украину», — сказал посол, говоря о разногласиях между США и Британий.

При этом он добавил, что в данный момент совпадений интересов у США и Британии больше, чем противоречий.

В январе газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что внешняя политика Трампа вызывает у Лондона беспокойство из-за ее зависимости от американских военных спутников.

Ранее сообщалось, что у премьера Британии тряслись руки во время вопросов об Эпштейне.
 
