На параде Победы в Москве Азербайджан представит министр обороны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Москву для участия в параде Победы 24 июня из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что республику на параде представит министр обороны Закир Гасанов.

Парад Победы в России в 2020 году был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за ситуации с пандемией коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Как прошла первая ночная репетиция парада Победы в Москве

— Президент Чехии не сможет посетить парад Победы в Москве

— Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве