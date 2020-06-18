На параде Победы в Москве Азербайджан представит министр обороны
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Москву для участия в параде Победы 24 июня из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что республику на параде представит министр обороны Закир Гасанов.
Парад Победы в России в 2020 году был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за ситуации с пандемией коронавируса.
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