Лавров: Россия не просила о снятии санкций из-за COVID-19

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что Россия не просила о снятии санкций из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что речь шла об отмене ограничений в отношении тех стран, которые и до пандемии значительно страдали от них. К таким государствам Лавров отнес Иран, Венесуэлу, Сирию и КНДР.

По словам министра, иностранные СМИ зачастую неверно трактовали позицию, заявляя, что Россия якобы призывала снять санкции в отношении себя.

«Мы не об этом говорили», — заключил Лавров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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