Франция призвала США не вводить санкции против МУС

Франция обеспокоена указом президента США Дональда Трампа, допускающего санкции против Международного уголовного суда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Жан-Ива Ле Дриана.

По словам министра, «это решение представляет собой серьезный выпад против суда» и «ставит под сомнение многосторонность и независимость юстиции».

Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция призывает США не вводить санкции, поскольку суд является единственной международной уголовной инстанцией с универсальным значением.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий санкции против членов МУС, расследующих возможные американские преступления в Афганистане.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Германия встревожена планами США ввести санкции против МУС

— В США пригрозили санкциями против Международного уголовного суда

— ООН обеспокоена возможным введением санкций США в отношении членов МУС