Посол России в Эстонии получил ноту из-за самолета Ty-204-300

Посла России в Эстонии Александра Петрова пригласили в МИД Эстонии, где ему вручили ноту из-за самолета Ty-204-300, который якобы нарушил воздушное пространство республики, пишет ТАСС со ссылкой на посольство;

«Посол России Александр Петров был приглашен в МИД Эстонии, где ему было сообщено о нарушении российским самолетом утром этого же дня воздушной границы страны и вручена соответствующая нота по данному поводу», — отметили в посольстве.

10 июня Главный штаб Сил обороны сообщил, что российский самолет Ty-204-300 нарушил границу воздушного пространства Эстонии рядом с островом Вайндлоо и провел там около минуты.