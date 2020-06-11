Песков ответил, обратится ли Путин к россиянам по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил, что президент РФ Владимир Путин может обратиться к гражданам России по поправкам к Конституции, если посчитает такое обращение необходимым, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает. Что касается личного объяснения сути поправок, то их самым активным образом объясняют те, кто были их инициаторами. Сам президент тоже неоднократно давал свои пояснения, но вряд ли можно ожидать, что президент будет единственным человеком, который объясняет суть поправок», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин намерен лично принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

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