Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокурора Кристера Петерссона.

По его словам, преступление совершил так называемый Скандиаманнен — дизайнер Стиг Энгстрём. Он покончил с собой в 2000 году. По этой причине, как отметил Петерссон, дело об убийстве Пальме закрыто.

Прокурор рассказал, что виновного определили по показаниям свидетелей. Связать пули с каким-либо оружием или обнаружить новые технические доказательства не удалось.

Глава шведского правительства Улоф Пальме был убит в 1986 выстрелами в спину, когда возвращался из кинотеатра с женой. Убийца скрылся с места преступления.