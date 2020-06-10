Лукашенко обвинил олигархов РФ в финансировании оппозиции в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера Белоруссии Александра Лукашенко, согласно которому «российские олигархи» якобы финансируют оппозицию в республике, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Олигархи — это предприниматели, имеющие политические устремления и желание использовать свои деньги для влияния на политику. Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране и неизвестно, чтобы они чем-то занимались в Белоруссии», — подчеркнул представитель Кремля.

4 июня Лукашенко заявил, что некоторые потенциальные кандидаты нынешней электоральной кампании за чьи-то деньги хотят дестабилизировать обстановку в Белоруссии.

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