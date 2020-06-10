США призывают Китай пересмотреть отказ от переговоров с Россией по ДСНВ

Соединенные Штаты призывают КНР пересмотреть решение не принимать участия в трехсторонних переговорах с Россией по стратегической стабильности. Об этом написал на своей странице в Twitter спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

9 июня официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин заявила, что КНР не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию.

«Чтобы достичь статуса великой державы, требуется вести себя с ответственностью великой державы. Хватит великой стены секретности с выстраиванием ядерных сил», — отметил Биллингсли, добавив, что в Вене китайскую сторону ждет место за столом переговоров.

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