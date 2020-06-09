Рябков: продление ДСНВ даст время спланировать контроль гиперзвукового оружия
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) даст время, чтобы совместно разработать меры по контролю над новыми видами вооружений, в том числе и гиперзвуковым оружием, передает ТАСС.
«Самым простым способом получить время будет продление существующего договора и использование дополнительных пяти лет для того, чтобы, возможно, пойти лучшим путем», — сказал Рябков.
По его словам, у России до сих пор существует беспокойство по поводу расширения американской системы ПРО и возможного вывода ядерного оружия в космос.
Ранее Госдепартамент США заявил, что американская администрация изучает возможность продления договора и учитывает позицию России по данному вопросу.
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