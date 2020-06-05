Эксперт заявил, что США заигрывают с терроризмом на Ближнем Востоке

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой ответил на заявление Госдепа США о том, что РФ уже пора покинуть Ближний Восток. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Соединенные Штаты заигрывают с терроризмом дестабилизируют обстановку в Сирии и Ливии, Россия не намерена покидать ближневосточный регион.

Эксперт отметил, что США называют себя миротворческой державой, но при этом активно вмешиваются в суверенитет других стран, «подбрасывая поленьев в огонь раздирающих их гражданских войн»

При этом он подчеркнул, что Россия, напротив, всеми силами стремится улучшить ситуацию на Ближнем Востоке, не нарушая чужих границ.

Ранее помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна «убраться с Ближнего Востока» из-за того, что играет там «деструктивную роль».

По его словам, в Соединенных Штатах уже 45 лет краеугольным камнем в политике является стремление держать российскую сторону подальше от Ближнего Востока.

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