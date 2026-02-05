Размер шрифта
Россия и Украина обменялись пленными

РФ вернула из украинского плена 157 военных, взамен переданы 157 бойцов ВСУ
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Россия вернула из украинского плена 157 военных, взамен переданы 157 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ», — сказали в российском оборонном ведомстве.

5 февраля спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассказал, что российская и украинская делегации на переговорах в Абу-Даби договорились об обмене 314 военнопленными — первом за последние пять месяцев.

Уиткофф также заявил, что для урегулирования потребуется еще немало усилий. Однако начавшийся между сторонами диалог «приносит результаты» и укрепляет меры, направленные на прекращение конфликта.

Второй раунд трехсторонних переговоров по Украине стартовал 4 февраля в Абу-Даби. 5 февраля переговоры между Россией, Украиной и США продолжились. Как сообщило издание Politico, на Западе ждут, что эта встреча будет «действительно конструктивной» и «многообещающей».

Ранее появились кадры с закрытых для СМИ переговоров по Украине в Абу-Даби.
 
