Наука

Врач рассказал, за сколько лет вирус папилломы человека может вызвать рак

Врач Шевчук: рак шейки матки, связанный с папилломавирусом, появляется за 5–7 лет
Komsan Loonprom/Shutterstock/FOTODOM

Развитие рака шейки матки, чаще всего связанного с ВПЧ 16-го и 18-го типов, занимает не менее 5–7 лет, рассказал «Газете.Ru» заведующий отделением онкогинекологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России Алексей Шевчук.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — возбудитель папилломавирусной инфекции — хронического инфекционного заболевания. Существует более 200 видов ВПЧ. Некоторые из них могут привести к различным заболеваниям, некоторые типы имеют онкогенный потенциал: они могут спровоцировать развитие злокачественных опухолей, например шейки матки.

«Если говорить о жизненном цикле вируса папилломы человека, он поражает кожу и слизистые оболочки — именно они являются «входными воротами» для инфекции. Чаще всего ВПЧ передается половым путем, однако контактно-бытовой путь также полностью не исключен. Вирус проникает в организм через микроповреждения кожи или слизистой, попадает в клетки и начинает там размножаться — образуются многочисленные копии вируса. Со временем ДНК вируса может встраиваться в геном клетки, вызывая различные изменения — как доброкачественные, так и атипичные», — объяснил доктор.

Именно атипичные изменения со временем могут приводить к формированию злокачественной опухоли. Вирус начинает размножаться в базальном (глубоком) слое эпителия кожи и слизистых. Постепенно он распространяется в более поверхностные слои, и изменения клеток нарастают — от глубоких слоев к верхним. Со временем уровень этих изменений может достигать такой степени, при которой развивается рак.

«Важно понимать, что этот процесс очень длительный. Например, развитие рака шейки матки, чаще всего связанного с ВПЧ 16-го и 18-го типов, занимает не менее 5–7 лет — от момента проникновения вируса в эпителий до формирования злокачественной опухоли», — заключил доктор.

Ранее онколог рассказал, что больше 95% россиян сталкивались с ВПЧ.
 
