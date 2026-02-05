Воспитательницу из Бугуруслана, сдержавшую мужчину во время нападения на детсад, наградят

В Бугуруслане наградят педагога, сдерживавшую нападавшего на детсад с ножом

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев выразил благодарность педагогу, которая спасла детей во время нападения в Бугуруслане. Об этом глава администрации сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил героизм всех воспитателей, которые также помогали в задержании. Однако особенно он выделил поступок Лии Галеевой, которая первой остановила нападавшего.

«Представим к награде воспитателя. Самоотверженность и решимость женщины вызывают восхищение», – рассказал Солнцев.

Он добавил, что женщина получила порезы и подчеркнул, что ей уже оказали необходимую помощь.

Инцидент произошел утром 5 февраля. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выбил дверь здания и проник внутрь с ножом. В какой-то момент его заметила Галеева и стала удерживать.

Позже к ней на помощь подоспели другие воспитатели, вместе они закрыли нападавшего в подвале, затем нажали тревожную кнопку.

Спустя три минуты прибыли росгвардейцы и задержали дебошира. По данным Telegram-каналов, он был слишком пьян и не мог изъясняться внятно.

