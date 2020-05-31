Трамп призвал губернаторов-демократов задействовать Нацгвардию
Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров, представляющих Демократическую партию, задействовать силы Национальной гвардии страны против протестующих. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По словам Трампа, Нацгвардия должна быть использована, «пока не стало слишком поздно».
При этом президент высоко оценил работу Национальной гвардии, силы которой были применены при разгоне беспорядков в Миннеаполисе.
25 мая сотрудники полиции задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты по всей стране.
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