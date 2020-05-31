В Южной Корее оценили планы Трампа пригласить ее на саммит G7

В Южной Корее прокомментировали новости о намерении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пригласить ее на саммит G7, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации главы государства республики.

Ранее Трамп заявил, что намерен перенести проведение саммита «Большой семерки» с июня на сентябрь, а также пригласить к участию в нем представителей России, Индии, Южной Кореи и Австралии.

«Мы осведомлены о сообщениях касательно приглашения Южной Кореи на саммит G7, в дальнейшем будем обсуждать это с американской стороной», — сказал источник.

Саммит Белый дом планирует провести в очной форме, несмотря на пандемию коронавируса.

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