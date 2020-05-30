Меркель отказалась от очного участия в саммите G7 в Вашингтоне

Канцлер Германии Ангела Меркель пока не дала согласие на очное участие в саммите G7. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на представителя немецкого правительства Штеффена Зайбера.

Зайбер отметил, что Меркель благодарна президенту США Дональду Трампу за приглашение на этот саммит, который запланирован на конец июня в Вашингтоне.

По словам представителя правительства ФРГ, немецкий канцлер не может согласиться на личное участие в мероприятии, «на поездку в Вашингтон» с связи с ситуацией с пандемией коронавируса.