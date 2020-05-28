Словакия может принять туристов из России уже в июле

Словакия планирует принять российских туристов уже в июле, пишет АТОР.

«Можно лишь предположить, что российские туристы смогут приехать в Словакию в конце июля. Именно эти даты рассматриваются российскими авиакомпаниями», — сказала директора зарубежного представительства по туризму Словацкой Республики в России и СНГ Любица Алушицова .

20 мая в Словакии начался последний этап снятия ограничений по коронавирусу. Лечебные курорты уже принимают посетителей по страховке, самостоятельно купить тур пока нельзя.

Иностранные туристы, прибывающие в Словакию, должны проходить двухнедельный карантин и сдать тест на коронавирус.

Как сообщается, страна скоро откроет границы для стран-соседей, а потом и для остальных государств.

В Словакии коронавирусом заразились 1520, скончались 28, выздоровели 1332 человека.

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