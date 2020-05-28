Лавров заявил о запрете странам обращаться за помощью к России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что некоторым западным странам их союзники запрещают обращаться к РФ за помощью в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Global Times.

Такие запреты он назвал унизительными.

Лавров также напомнил об обвинениях в адрес России, согласно которым страна якобы использует гуманитарную помощь как средство «укрепления геополитического влияния». Министр считает данные заявления абсурдными.

«Получается, пресловутая солидарность евроатлантического образца дороже жизни и здоровья десятков тысяч обычных граждан», — произнес он.

До этого министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия и Китай используют пандемию коронавируса для продвижения собственных интересов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.