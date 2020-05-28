Лавров обвинил Запад в запрете странам просить помощи у России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств и запрещают пострадавшим от COVID-19 странам обращаться к России за помощью. Об этом сообщает Global Times.

Лавров отметил, что такие санкции, сокращающие возможности рядовых граждан реализовывать свои социальные и экономические права, сильно осложняют усилия по охране здоровья населения.

«Даже в нынешних условиях, когда глобальный вызов, кажется, должен был сплотить, заставить хотя бы на время забыть о противоречиях, вновь дают о себе знать хищнические подходы», — заявил Лавров.

Он отметил, что в условиях пандемии обострились сложившиеся негативные тенденции и накопленные противоречия.

«Дошло до абсурдных обвинений в адрес моей страны в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью «укрепления геополитического влияния», — заключил министр.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.