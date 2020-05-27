У главы Удмуртии выявлен коронавирус

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Секретарь Общественной палаты России Александр Бречалов во время встречи генпрокурора Юрия Чайки с... Секретарь Общественной палаты России Александр Бречалов во время встречи генпрокурора Юрия Чайки с...
Секретарь Общественной палаты России Александр Бречалов во время встречи генпрокурора Юрия Чайки с...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

У главы Удмуртии Александра Бречалова подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19, передает Telegram-канал оперативного штаба региона.

Сообщается, что результат теста на коронавирус у Бречалова оказался положительным.

По последним данным, в России выявлено 370,6 тыс. случаев коронавируса нового типа, выздоровели 142,2 тыс. человек, скончались 3968.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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