У главы Удмуртии выявлен коронавирус

У главы Удмуртии Александра Бречалова подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19, передает Telegram-канал оперативного штаба региона.

Сообщается, что результат теста на коронавирус у Бречалова оказался положительным.

По последним данным, в России выявлено 370,6 тыс. случаев коронавируса нового типа, выздоровели 142,2 тыс. человек, скончались 3968.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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