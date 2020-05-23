Politico: США могут создать новый орган по реагированию на пандемии

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план по созданию в структуре Госдепартамента нового отдела по реагированию на вспышки инфекционных заболеваний, сообщает газета Politico со ссылкой на документы.

Новый орган станет альтернативным механизмом для выполнения некоторых видов работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне угроз президента США прекратить финансирование организации на постоянной основе, указано в сообщении.

По данным издания, возглавить новый отдел Госдепа может доктор Дебра Брикс, отвечающая за меры реагирования на пандемию новой коронавирусной инфекции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратят финансирование ВОЗ и пересмотрят свое членство в ней, если организация не продемонстрирует свою независимость от политики Китая и не проведет реформы в своей структуре и управлении.

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