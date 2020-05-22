Путин надеется, что не станет пациентом борющихся с COVID-19 врачей

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что не станет пациентом врачей, которые борются с новой коронавирусной инфекцией, передает РИА «Новости».

Об этом российский лидер сказал во время встречи с врачами.

«Я, слава богу, вашим пациентом не являюсь, надеюсь, и не придется, но некоторые мои коллеги, которые лежали в других клиниках, они сталкивались с вашими специалистами», — сказал Путин в ходе беседы с главврачом городской клинической больницы №52 департамента здравоохранения Москвы Марьяной Лысенко.

По последним данным, в России выявлено 326,4 тыс. случаев COVID-19, выздоровели 99,8 тыс., скончались 3 249 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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