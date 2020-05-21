Трампу могут запретить выходить из международных договоров без одобрения Конгресса

Президент США Дональд Трамп может лишиться возможности принимать решения о выходе из международных договоров без предварительного одобрения законодателей. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Конгресс.

Авторами законопроекта стали представители демократической партии сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта.

Документ получил название «Закон о предотвращении подрывающих безопасность действий».

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