Трампу могут запретить выходить из международных договоров без одобрения Конгресса
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Президент США Дональд Трамп может лишиться возможности принимать решения о выходе из международных договоров без предварительного одобрения законодателей. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Конгресс.
Авторами законопроекта стали представители демократической партии сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта.
Документ получил название «Закон о предотвращении подрывающих безопасность действий».
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