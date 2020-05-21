WSJ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест из-за COVID

Бывшего адвоката президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Майкла Коэна 21 мая освободят из тюрьмы на фоне пандемии коронавируса, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Оставшуюся часть срока Коэн будет отбывать дома.

17 марта Коэн направил письмо судье с просьбой разрешить ему отбыть оставшуюся часть срока дома из-за небезопасных условий в тюрьме в связи с COVID-19.

В начале мая стало известно, что несколько сотрудников и заключенных тюрьмы в Отсвилле, где отбывает наказание Коэн, заразились коронавирусом.

Коэна приговорили к трем годам тюрьмы в декабре 2018 года. Он признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, и в том, что был посредником при «выплатах за молчание», производимых Трампом порноактрисе Сторми Дэниелс. Кроме того, Коэн признался в уклонении от уплаты налогов и даче ложных показаний конгрессу.

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса из тюрьмы под домашнее заключение был переведен руководитель избирательной кампании кандидата в президенты США Трампа в 2016 году Пол Манафорт, отбывающий наказание за отмывание денег.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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