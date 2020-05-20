Зеленский заявил, что подумает о выдвижении на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подумает о возможности выдвижения на второй президентский срок, так как может не успеть выполнить все предвыборные обещания в ближайшие четыре года. Об этом он заявил на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.

«Если будет большая поддержка народа Украины, я буду об этом думать. На весь список (обещаний) недостаточно будет одного срока», — сказал президент.

Он добавил, что помнит о своем намерении перед выборами не баллотироваться повторно.

Также украинский президент добавил, что его работа на посту главы государства в настоящий момент очень сложна, а «спасибо» за нее «никто не скажет».

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