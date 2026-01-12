Размер шрифта
Норвежский политолог заявил, что Дания в любом случае отдаст Гренландию США

Политолог Нистад: Дания мирно отдаст Гренландию Соединенным Штатам
Намерения президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию реальны, европейцы не будут сопротивляться такому развитию событий. Об этом «Газете.Ru» заявил норвежский политолог Бьорн Нистад, отметив, что Штаты не будут брать остров силой.

«Это реально. Он (Трамп – «Газета.Ru») требует, чтобы они отдали Гренландию, и я очень сомневаюсь, что европейцы будут сопротивляться. Я думаю, что, наверное, сначала Гренландия станет независимой, а потом станет частью США», — отметил аналитик.

С точки зрения норвежского политолога, политика администрации Трампа в отношении Гренландии может привести к распаду НАТО. При этом Соединенные Штаты, указал Нистад, вряд ли применят военную силу ради присоединения острова, поскольку датчане просто «отдадут Гренландию» Америке.

После операции в Венесуэле Трамп вновь заявил, что для национальной безопасности США необходима Гренландия, в противном случае ее якобы заполучат Россия или Китай. Власти Гренландии и Дании расценили слова американского лидера как прямую угрозу суверенитету и потребовали от Вашингтона прекратить подобную риторику, подчеркнув, что вопрос аннексии острова не может даже обсуждаться.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что планы по присоединению Гренландии существовали у США давно. Он предположил, что Соединенные Штаты будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике.

Ранее Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек.

