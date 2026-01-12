Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Россиянин пойдет под суд по обвинению в участии в террористической организации

СК: в Астраханской области мужчина предстанет перед судом по статье о терроризме 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27598891_rnd_2",
    "video_id": "record::c825ccfe-fd2b-485f-9254-11760cefb1ae"
}

В Астраханской области мужчину будут судить по обвинению в участии в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, фигурант вступил в состав международной террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации.

«Обвиняемый, используя иностранный мессенджер, связался с участниками террористической организации, получил инструкции по вступлению, а также собрал сведения, необходимые для дальнейшей деятельности», — сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 10 до 20 лет.

22 октября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали россиянина, передававшего специальным службам Украины данные о движении эшелонов военной техники по Транссибирской магистрали. Операция была проведена на территории Амурской области. Мужчина был завербован представителем террористической организации, подконтрольной Главному управлению разведки министерства обороны Украины.

Ранее жителя Тюменской области осудили на 15 лет за передачу Киеву информации о российской воинской части.
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+