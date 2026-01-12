Россиянин пойдет под суд по обвинению в участии в террористической организации

СК: в Астраханской области мужчина предстанет перед судом по статье о терроризме

В Астраханской области мужчину будут судить по обвинению в участии в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, фигурант вступил в состав международной террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации.

«Обвиняемый, используя иностранный мессенджер, связался с участниками террористической организации, получил инструкции по вступлению, а также собрал сведения, необходимые для дальнейшей деятельности», — сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 10 до 20 лет.

22 октября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали россиянина, передававшего специальным службам Украины данные о движении эшелонов военной техники по Транссибирской магистрали. Операция была проведена на территории Амурской области. Мужчина был завербован представителем террористической организации, подконтрольной Главному управлению разведки министерства обороны Украины.

Ранее жителя Тюменской области осудили на 15 лет за передачу Киеву информации о российской воинской части.