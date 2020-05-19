Трамп удивился отказу генпрокурора США завести уголовное дело против Обамы

Президент США Дональд Трамп, заявил, что удивлен заявлению Генпрокурора США Ульяма Барра о том, что уголовное дело против экс-главы Соединенных штатов Барака Обамы и кандидата на пост президента Джо Байдена за незаконное расследование в отношении него о «сговоре с Россией» не будет заведено. Об этом сообщает Мediaite.

«Ну, если бы это был я, они бы сделали это <...> Я думаю, что Обама и Байден знали об этом, они были участниками», — сказал Трамп.

Он также заявил, что позиция прокурора — это «продолжение политики двойных стандартов».

Ранее Барр сообщил, что американская прокуратура не будет возбуждать уголовное дело на Обаму и Байдена за организацию расследования Демократической партии о «сговоре Трампа» с властями РФ.

Ранее президент США неоднократно обвинял администрацию Обамы в том, что она в конце 2016 – начале 2017 годов фактически начала против него незаконное расследование, подозревая в «сговоре» с Россией. Он потребовал завести уголовное дело по данному факту.

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