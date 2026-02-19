Размер шрифта
В Кремле оценили отказ украинских чиновников участвовать в Паралимпиаде

Песков: Россия убеждена, что спорт не должен становиться жертвой политики
Москва считает, что спорт не должен становиться жертвой политики. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Спорт должен быть свободен от политики. <...> Считаем, что все спортсмены — и олимпийцы, и паралимпийцы — должны выступать под флагами своих стран. Это именно спортивные состязания, а не политические гонки», — сказал представитель Кремля.

В сентябре прошлого года в столице Южной Кореи прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства. Тогда же российским спортсменам разрешили участвовать в Паралимпийских играх с государственным флагом и гимном.

18 февраля 2026 года министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что чиновники из его страны не поедут на Паралимпийские игры в Италию из-за допуска россиян к соревнованиям под национальным флагом. Это означает, что представители Киева не примут участия в церемонии открытия Игр и не будут посещать другие официальные мероприятия.

Ранее паралимпийский чемпион с Украины заявил, что его раздражают спортсмены из России.
 
