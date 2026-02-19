Размер шрифта
Армия

Момент удара молнии в солдата попал на видео

В Колумбии молния ударила в солдата во время грозы

На видео попал момент удара молнии по солдату на военной базе в Колумбии. Ролик публикует портал Need To Know.

Инцидент произошел на базе в городе Попаян, когда военный подходил к вертолету. На запись камеры видеонаблюдения попал момент, как молния бьет прямо в военнослужащего. В итоге он упал на землю без сознания. Пострадавшего сразу же доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

Расследование показало, что во время грозы молния ударила в вертолет, но поразила и солдата, который слишком близко подошел к воздушному судну. У вертолета оказался разрушен рулевой винт.

В конце января в столице Бразилии десятки человек пострадали от удара молнии во время демонстрации в поддержку осужденного экс-президента Жаира Болсонару. Отмечается, что они вышли на митинг, несмотря на проливной дождь. В экстренных службах заявили о 72 пострадавших от удара молнии. Большинству из них потребовалась медицинская помощь из-за переохлаждения и ушибов. К таким последствиям привела паника, которая началась среди митингующих после удара молнии.

Ранее в ЮАР десятки посетителей фестиваля пострадали из-за удара молнии.
 
