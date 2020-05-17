Голосование о вхождении Пуэрто-Рико в состав США пройдет 3 ноября

Свободно ассоциированное государство под внешним американским управлением Пуэрто-Рико организует 3 ноября референдум о вхождении в состав США на правах 51-го штата, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий закон, подписанный губернатором и опубликованный в местных СМИ.

По информации местных газет, итоги референдума не обязывают руководство США принять итоги голосования. Американский конгресс может отклонить требование жителей региона об интеграции Пуэрто-Рико.

Ранее постоянный представитель Пуэрто-Рико в конгрессе США представил парламентарием законопроект о признании Пуэрто-Рико 51-м штатом к 2021 году.

Последний раз аналогичный референдум проходил в Пуэрто-Рико в 2017 году. Большинство граждан поддержали интеграцию, однако Минюст США не поддержал голосование в конгрессе по этому вопросу.

Пуэрто-Рико признана территорией под управлением США с конца XIX века. Жители страны являются гражданами Соединенных Штатов, однако ограничены в некоторых избирательных правах.

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