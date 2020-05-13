В Госдуме приняли поправку о возможности голосования на выборах по почте

Государственная Дума на пленарном заседании 13 мая приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство, в том числе о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. Об этом сообщает РИА «Новости».

При использовании данной системы возможно собрать лишь половину подписей избирателей, участников референдума от количества необходимых подписей.

Специальная комиссия утвердит образец заполнения подписного листа для избежания ошибок.

Ко второму чтению законопроекта был подготовлен ряд поправок. Так, одна из них предусматривает возможность голосования по почте, а также посредством электронного голосования.

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