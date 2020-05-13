Лавров назвал дату нового саммита ШОС

Новый саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится 22-23 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По его словам, в связи со сложившейся ситуацией в мире многие мероприятия пришлось перенести на более поздний срок, но два из них должны пройти в ранее запланированные дни.

Так, Совет министров иностранных дел стран-участниц ШОС должен пройти в Москве с 9 по 10 июня, заседание глав государств — в Санкт-Петербурге 22-23 июля.

«Мы нацелены на проведение всех мероприятий, часть из них неизбежно состоится в формате видеоконференций», — уточнил глава российского МИД.

ШОС - международная организация, которая была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 9 июня 2017 года в состав ШОС вошли Индия и Пакистан.