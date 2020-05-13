В Госдуму внесли поправку о возможности голосования на выборах по почте

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму поправку о возможности голосовать на выборах и референдуме в России в дистанционном формате, сообщает РИА «Новости».

Поправка предусматривает возможность голосования по почте, а также посредством электронного голосования.

По словам соавтора поправки депутата Дмитрия Вяткина, поправка вносится ко второму чтению законопроекта о совершенствовании процедуры сбора подписей и проверки подписных листов.