В Германии назвали главного виновника в развязывании Второй мировой войны

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас и немецкий историк, профессор Андреас Виршинг, заявили, что только Германия несет ответственность за развязывание Второй мировой войны. Об этом говорится в их стать в издании Der Spiegel.

По их словам, те, кто пытаются представить другие народы в качестве преступников, переписывают историю.

«Немцы заплатили цену за то, что позволили осуществиться 30 января 1933 года (назначение Адольфа Гитлера рейхсканцлером) и не смогли освободиться от национал-социализма собственными силами», — указано в статье.

Маас и Виршинг также призвали осторожно относится к истории.

«И только одна Германия несет ответственность за преступления Холокоста. Тот, кто питает сомнения в этом и представляет другие народы в роли преступников, тот поступает несправедливо по отношению к жертвам», — отметили авторы.

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