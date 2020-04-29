Песков заявил, что дата саммита пятерки СБ ООН пока не известна

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата саммита пятерки СБ ООН по вопросам глобальной безопасности пока не определена, пишет РИА «Новости».

«Конкретики пока нет», — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия хотела провести видеоконференцию на этой неделе, но другим членам нужно еще время.

Ранее президент России Владимир Путин предложил провести встречу лидеров России, США, Китая, Франции и Великобритании. Все страны выразили свое согласие.

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