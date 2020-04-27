Песков рассказал о сотрудничестве России и США

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о сотрудничестве России и Соединенных Штатов, передают «Аргументы и факты».

«Я бы не стал предаваться излишнему оптимизму», — заявил Песков.

По его словам, страны взаимодействуют в экстремальных ситуациях, как и раньше, однако говорить о нормализации пока не приходится.

Он отметил, что не стоит забывать о жесткой позиции американского президента Дональда Трампа в отношении России.

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