Песков рассказал о сотрудничестве России и США
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о сотрудничестве России и Соединенных Штатов, передают «Аргументы и факты».
«Я бы не стал предаваться излишнему оптимизму», — заявил Песков.
По его словам, страны взаимодействуют в экстремальных ситуациях, как и раньше, однако говорить о нормализации пока не приходится.
Он отметил, что не стоит забывать о жесткой позиции американского президента Дональда Трампа в отношении России.
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