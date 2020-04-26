Белый дом опроверг возможную отставку главы минздрава США

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Администрация президента США отрицает информацию о возможной замене главы министерства здравоохранения страны Алекса Азара из-за кризисной ситуации с распространением коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Джадда Дира.

«Любые спекуляции о сотрудниках безответственны и отвлекают от общегосударственного реагирования на COVID-19», — сказал Дир.

Он добавил, что Азар в настоящее время продолжает выполнять поручения главы Соединенных Штатов Дональда Трампа в области борьбы с коронавирусом.

Ранее газета издание Politico со ссылкой на четыре источника в Белом доме сообщила о намерении администрации президента найти более удачную кандидатуру на должность главы минздрава страны вместо действующего руководителя.

Ранее некоторые американские СМИ сообщали, что Азар на протяжении длительного времени уверял президента США Дональда Трампа, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем.

На сегодняшний день в США подтверждено 933 050 случаев заражения коронавирусом, 53 391 человек умер. Страна занимает первое место в мире по количеству инфицированных. Выздоровели почти 100 тыс. заболевших.

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