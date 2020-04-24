Саакашвили принял предложение Зеленского стать заместителем премьера Украины

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на предложение главы Украины Владимира Зеленского стать заместителем премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает ТАСС.

«Я принял предложение президента Зеленского», — сказал Саакашвили.

По словам политика, украинский лидер поручил ему «заниматься переговорами с МВФ» в связи с тем, что на Украине сложилась «катастрофическая ситуация в экономике».

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