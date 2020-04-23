МИД РФ рассказал о подготовке встречи в «нормандском формате»

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В Министерстве иностранных дел России рассказали о подготовке к встрече глав МИД стран «нормандской четверки» с участием России, Германии, Украины и Франции. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что вопрос о проведении встречи находится на стадии проработки.

«Встреча прорабатывается», — заключили в МИД.

Ранее в украинском МИД отметили, что контакты по данному направлению запланированы на 30 апреля.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Один не вернулся: Украина обменялась пленными с ДНР

Путин и Зеленский обсудили по телефону новый нормандский саммит