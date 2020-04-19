США осудили задержания сторонников оппозиции в Гонконге

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США осуждает задержание властями КНР представителей гонконгской оппозиции за участие в антиправительственных протестах в 2019-м году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление госсекретаря Майка Помпео.

«Пекин и его представители в Гонконге продолжают предпринимать действия, несовместимые с обязательствами, взятыми в рамках китайско-британской совместной декларации», — сказал Помпео.

По его словам, власти Китая пренебрегают принципом автономии Гонконга и верховенством закона, проводя незаконные аресты.

Ранее СМИ сообщали, что власти материкового Китая продолжают разыскивать и задерживать участников протестов против закона об экстрадиции. По словам прессы, Пекин арестовал в субботу не менее 14 сторонников гонконгской оппозиции.

В начале лета 2019-го года в Гонконге начались массовые протесты против решения властей принять законопроект об экстрадиции, который позволяет выдавать нарушителей порядка материковому Китаю. После многочисленных митингов законопроект отозвали.

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